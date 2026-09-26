Necrológicas:
En Las Parejas:
Falleció: HUGO MARIO CASTRO.
Deceso: 25-09-2026.
Edad: 73 Años.
Velatorio 26 de Septiembre del 2026 desde las 06:30 horas a las 11:30 horas.
Cementerio Local.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LAS PAREJAS.
Necrológicas:
En Las Parejas:
Falleció: HUGO MARIO CASTRO.
Deceso: 25-09-2026.
Edad: 73 Años.
Velatorio 26 de Septiembre del 2026 desde las 06:30 horas a las 11:30 horas.
Cementerio Local.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LAS PAREJAS.
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