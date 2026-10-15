Noche de Jueves de Fútbol:

Copa Córdoba: 3 Etapa.

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1 LAMBERT DE MONTE MAÍZ 1

Gol de Simón Ruiz a los 16 minutos del Primer Tiempo para Lambert de Monte Maíz y a los 48 minutos Javier Toledo para Argentino de Marcos Juárez.

Arbitro: Nicolás Bergese de Río Cuarto.

Líneas: Bruno Gómez y Nicolás Arce.

Estadio: José Aldo Bertozzi.

El ganador de la llave jugará con Estudiantes de Río Cuarto.

Liga Bellvillense: Categoría B: Fecha 12. Zona Dos del Torneo Clausura.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 2 CENTRO DEPORTIVO ROCA 0

Leandro Villalón para San Martín-

Arbitro: Gonzalo Valdez.

Líneas: Agustín Locamora-Lautaro Martínez-Lautaro Reina.

Cuarta: 3 a 0 San Martín.

PROGRESO DE NOETINGER 0 LEONES 0

Arbitro: Mario Oyola.

Líneas: Bautista Baldassi-Lucas Gutiérrez-Brenda López.

Cuarta: 2 a 2.

FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 0

Arbitro: Marcelo Salguero.

Líneas: Gonzalo Cupper-Agustín Bulacio-Leandro Salguero.

Cuarta: Firpo 3 a 1.

Libre: TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ.