Han traído una tarjeta Cordobesa de crédito, a nombre de Fernández Guillermina.
La misma fue encontrada en calle Beiró, en zona céntrica.
Su dueña puede venir a buscarla a Saénz Peña 537.
