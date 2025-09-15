Pareja detenida por delivery de drogas en Corral de Bustos:

Tras diversas llamadas al Centro de Denuncias Anónimas(0800-888-8080) del Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron dos allanamientos, que culminaron con el secuestro de estupefacientes y una Pareja detenida en la ciudad de Corral de Bustos.

El operativo tuvo lugar en las viviendas ubicadas sobre calle Lavalle al 800 y Corrientes al 300 de barrio Ifflinger. En los domicilios, tras un minucioso registro del Personal de la FPA, se incautaron 113 dosis de cocaína, tres de marihuana y diversos elementos de interés para la causa.

Cabe destacar que la Pareja narco realizaban la venta de sustancias ilícitas en su vivienda y además, utilizaban la modalidad delivery para entregar su producto(droga),a los clientes de distintos puntos de la ciudad de Corral de Bustos.

La Fiscalía del fueron de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Marcos Juárez, ordenó el traslado de las evidencias y los detenidos a sede Judicial, a quienes imputó por P. S. I del delito de comercialización de estupefacientes, establecido en el artículo 5 de la Ley Nacional de Estupefacientes.

Info: MPF.