Durante los últimos días se confirmó un nuevo paro docente para el 2 y 3 de marzo, de cara al comienzo del ciclo lectivo 2026.

A pesar de que el acatamiento es a nivel nacional, en Marcos Juárez es notoria la adhesión, por lo que el equipo de la Red Panorama recorrió los colegios de la ciudad para dar con más detalles.

Según lo comentado, un promedio del 80 al 90% de docentes está llevando a cabo el paro hoy y mañana, aunque se encuentran en las instituciones realizando tareas administrativas. Los que no se sumaron están dando clases con normalidad, lo que marca un inicio bastante complicado en tema horarios.

Además, por lo que se pudo conocer, aproximadamente a las 11 horas de hoy se realizarán manifestaciones en las grandes ciudades del país, esto es para exigir una mejora salarial y otras problemáticas ocurridas.