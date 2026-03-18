Durante las últimas horas se conoció la novedad de un nuevo paro docente que se está llevando a cabo durante el 18 y, probablemente, el 19 de marzo.

Por tal motivo, el equipo de la Red Panorama pudo dialogar con el secretario de la UEPC, Luis Miravalles, quien confirmó que hoy hay una adhesión de un aproximado al 85% de profesores y maestros, más que nada de las escuelas públicas.

Además, por otro lado, el dirigente detalló que no han tenido información sobre los colegios privados, ya que ellos dependen de otro sindicato.

Las medidas restrictivas comenzaron a partir de las 00 de hoy 18, y se estima que será de 48 horas, con manifestaciones a las casas de gobierno de todo el país. Uno de los temas centrales es el conflicto salarial que aún conllevan.

También, otro de los puntos claves para este paro se debe a las últimas noticias sobre el docente asesinado en provincia de Buenos Aires cuando se encontraba trabajando como chofer de una app.

En Marcos Juárez hubo presencia de carteles en los diversos colegios, exigiendo un aumento salarial para los educadores.