Durante los últimos días, una nota con los medios de comunicación de Cañada de Gómez que abordó la ex intendenta de esa localidad, Stella Clérici, abrió la polémica sobre la decisión de la Unidad Regional 10 de reducir la difusión de los partes policiales a los medios de comunicación.

Según se informó, de los hechos que ocurren en la ciudad solamente se comunicarían aquellos que logren ser esclarecidos. “Es un absurdo porque es como querer tapar el sol con las manos”, cuestionó Clérici.

La dirigente sostuvo que la medida se produce en un contexto marcado por numerosos hechos delictivos y expresó su preocupación por el nivel de inseguridad. “Nos preocupa mucho, primero nos preocupa el nivel de inseguridad que tenemos en la ciudad”, afirmó, y recordó que recientemente se registraron “diez motos en una noche” entre robos y tentativas, incluso con ingresos a garajes y propiedades privadas.

Clérici también cuestionó que la Policía solamente informe los casos que tienen una resolución favorable. “Si la Unidad Regional 10, por razones políticas y por decisión política, no va a informar los hechos de inseguridad, sólo va a informar a aquellos que se resuelvan favorablemente”, señaló. En ese sentido, consideró que la medida podría generar “una falsa sensación de eficiencia en la respuesta, o de menor nivel de inseguridad”.

La ex intendenta remarcó además la importancia de que los medios cuenten con información oficial, especialmente frente a la circulación de denuncias y reclamos a través de las redes sociales. “El parte oficial es muy importante, primero porque realmente es clave tener información oficial”, sostuvo, y agregó que restringir esos datos “es muy grave” porque también afecta “la credibilidad” de los operadores policiales y judiciales.

Frente a esta situación, el Concejo Deliberante de Cañada de Gómez elaboró una resolución dirigida al Ministerio de Seguridad y a la Unidad Regional 10 para conocer los motivos de la decisión. “Hemos emitido una resolución desde el Concejo dirigido al Ministerio de Seguridad a través de la Unidad Regional 10 para que se informe cuáles son las razones de esto”, explicó Clérici.

La dirigente vinculó el reclamo con la necesidad de garantizar transparencia y publicidad de los actos de gobierno. “Estamos hablando de operadores policiales y judiciales que pagamos, como se dice claramente, entre todos”, manifestó, al tiempo que consideró que la difusión de los hechos también puede contribuir a la prevención. “Deberían concentrarse en resolver los casos y difundirlos”, planteó.

Finalmente, Clérici sostuvo que el reclamo busca determinar de dónde surge la decisión de restringir la información. “Por eso dirigimos a la Unidad Regional 10, por eso dirigimos al ministro de Seguridad de la provincia”, indicó. Además, afirmó que el jefe policial local le había señalado que “sólo le respondía y le reportaba al intendente”, por lo que consideró que existe “una conexión muy íntima, muy directa con el actual Ejecutivo municipal”.