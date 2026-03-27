En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el presidente del Concejo Deliberante, Javier Barletta, confirmó que el municipio pondrá a disposición consultorios para afiliados del PAMI durante 90 días, en el marco de lo que viene ocurriendo desde principios de mes en Marcos Juárez.

La medida apunta a cubrir un eslabón faltante en la atención médica tras el cierre del Sanatorio Sudeste en la ciudad.

Según explicó el funcionario, el sistema implementado será el de “cama fría”, una modalidad de internación intermedia previa a una derivación. “Es cuando un médico tiene que hacer una derivación no de emergencia definida, sino de forma intermedia”, detalló, y señaló que actualmente ese servicio no está garantizado por el sector privado.

El dispositivo funcionará por medio día, en horario vespertino, dentro del Centro Materno Infantil ubicado en General Paz al 520, en el Barrio Sur. Allí se realizarán prácticas básicas como colocación de suero o medicación, bajo la supervisión de un profesional que será designado por FUSAVIM, aunque aún no se confirmó qué médico estará a cargo.

Barletta remarcó que no habrá internaciones en la ciudad, ya que los casos que requieran mayor complejidad serán derivados a Villa María. “No hay lugar donde internar”, afirmó, y explicó que las opciones actuales se limitan al hospital, algún privado o directamente el traslado.

En relación a esto, indicó que los traslados podrían estar a cargo de un servicio de emergencias, mientras se termina de definir el esquema operativo. “Es la parte intermedia que estaría faltando”, sostuvo, y aclaró que el objetivo es evitar un vacío en la atención de los afiliados.

El presidente del Concejo reconoció que se trata de una solución transitoria ante una problemática estructural. “Es un pequeño parche, una ayuda que hace la municipalidad”, expresó, y agregó que el sistema de salud local no tiene capacidad para absorber la demanda de más de 5.500 afiliados.

Esto se trata de una medida provisoria para contener la emergencia sanitaria local.