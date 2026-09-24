Durante las últimas horas, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información que el día de hoy se entregarán dos nuevas viviendas del PRO.MU.VI, siendo la 263 y 264 respectivamente.

El primer acto se realizará a las 11 horas en el Barrio Anthony Vogt, más precisamente en calle Cura Brochero al 893.

Luego, desde las 11:30, en Profesora Amalia Grande al 183, en el San José.

En ambas estarán presentes las autoridades municipales para recibir a sus adjudicatarios, quienes son Alejandro Campos y Santiago Sutkowski.