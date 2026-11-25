Registro Civil de la Municipalidad de Marcos Juàrez:

Nuevas Tarifas para Tràmites de DNI y Pasaporte.

A partir del 26 de Noviembre.

Desde el Registro Civil de la Municipalidad de Marcos Juàrez informamos que, a partir del jueves 26 de Noviembre, entraràn en vigencia los siguientes valores:

DNI Regular $ 20000.

DNI Exprès: $ 52000.

Pasaporte Regular: $ 130000.

Pasaporte Exprès: $ 260000.

DNI Para Extranjeros: $ 40000.

Solicitamos a los vecinos tener en cuenta esta actualizaciòn al momento de realizar sus tràmites.