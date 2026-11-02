Rugby del Club Atlético Municipal:
Campeones del Torneo Desarrollo de la Unión de Rugby de Rosario.
CAM 32 TALLERES DE ARROYO SECO 24
Felicitaciones Cam.
El partido se jugó en Carcaraña.
Rugby del Club Atlético Municipal:
Campeones del Torneo Desarrollo de la Unión de Rugby de Rosario.
CAM 32 TALLERES DE ARROYO SECO 24
Felicitaciones Cam.
El partido se jugó en Carcaraña.
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