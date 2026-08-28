Rugby del Club Atlètico Municipal:

Orgullo de Club: Convocados al Seleccionado M 16 de la U. R. R.

Anunciamos a los jugadores y miembros del cuerpo tècnico de nuestra instituciòn convocados para representar a la Uniòn de Rugby de Rosario en el Torneo Nacional de Desarrollo M 16 organizado por la UAR.

El torneo se jugarà del 11 al 13 de Septiembre en el Club Los Miuras(Junìn). La delegaciòn realizarà su entrenamiento y partirà hacia Junìn el dìa 10.

Nuestros representantes:

Jugadores:

MATEO BRUSA.

AGUSTÌN PEREYRA.

TEO KUNICIC.

BERNARDO PAOLONI.

Cuerpo Tècnico:

NICOLÀS CARCAR Preparador Fìsico.

PABLO PENINGER(Entrenador de Forwards).