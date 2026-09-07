Rugby del Club Atlètico Municipal:

El sàbado en las instalaciones del Club Atlètico Municipal, por el Torneo de la Uniòn de Rugby de Rosario, en Primera Divisiòn, El CAM se impuso 48 a 15 a Uniòn Casildense de Casilda.

Los tries fueron convertidos por Martìn Machado(2), Javier Dardano(2), Tomàs Castellaro, Alejo Bustamante, y Alejandro Cufre.

Las conversiones fueron de Pablo Castellano(4).

Por Municipal: Nicolàs Rohr, Federico Rodrìguez Bandi, Leandro Caballero, Renzo Valdez, Alejo Bustamante, Emiliano Favaro, Eric Hernàndez, Tomàs Castellaro, Manuel Castellano, Marcos Ribotta, Rodolfo Peninger, Martìn Machado, Gino Castro, y Juan Pablo Barletta.

Cambios: Cufre por Rohr-Dardano por Rodrìguez-Cuquejo por Eric Hernàndez-Lardizàbal por Caballero-Toedtly por Bustamante-Antonini por Castro-Leòn por Barletta-Rapachiani por Ribotta.