Durante la mañana del sábado, aproximadamente a las 6:40 horas, el cuerpo bomberil de Bell Ville fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta 3 sur, a 10 kilómetros de la ciudad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil sufrió un despiste y posteriormente volcó a un lado de la carpeta asfáltica, quedando con sus 4 ruedas hacia arriba y la otra parte en un espejo de agua.

Al llegar los bomberos asistieron a su único ocupante, una persona mayor de edad. Luego fue trasladado al hospital más cercano, donde ingresó con diversas lesiones y traumatismos.

Aún se desconocen las causas del hecho.