La intendenta de Marcos Juárez, Sara Majorel, se expresó a través de un video publicado en redes sociales en medio de la polémica por los fondos destinados al Polo Educativo y los cuestionamientos planteados desde la oposición en torno a la rendición de gastos. En su declaración, aseguró que existe una rendición final completa, integrada por más de mil comprobantes, que pueden verificarse tanto en los registros municipales como en ARCA.

Majorel sostuvo que todas las órdenes de pago incluidas en esa documentación cuentan con la autorización unánime del Tribunal de Cuentas local y remarcó que “no se ha realizado un solo pago sin su correspondiente orden autorizada”. Además, señaló que durante los dos años de ejecución de la obra recibieron en nueve oportunidades al equipo de arquitectura y al auditor de la Universidad Provincial de Córdoba, quienes verificaron los avances.

Según explicó, esas inspecciones respaldaron los desembolsos de nuevos fondos y permitieron avanzar en el cumplimiento del convenio firmado con el Gobierno provincial. “Quiero ser clara, la obra fue controlada durante toda su ejecución”, afirmó la mandataria, al defender el procedimiento llevado adelante por el municipio.

La intendenta también explicó que se tomó la decisión de trabajar con proveedores locales y con el proyecto y la dirección de obra a cargo de los equipos técnicos municipales, con el objetivo de que los recursos aportados por Córdoba generaran movimiento comercial y trabajo en la ciudad. En ese sentido, indicó que más de 160 proveedores locales de bienes y servicios participaron de la construcción.

En relación con los costos que involucran al municipio, Majorel detalló que la administración, las compras, las liquidaciones, los pagos, la limpieza de obra, herrería, jardinería y nivelación del terreno, entre otras tareas, fueron realizadas por personal municipal. Sin embargo, enfatizó que “ningún agente municipal cobró un peso extra por estas tareas” y aclaró que lo imputado corresponde al costo salarial proporcional al tiempo efectivamente dedicado a la obra, sin adicionales. También sostuvo que quienes no trabajaron directamente en el proyecto no figuran en la liquidación.

Finalmente, Majorel destacó la inclusión de Marcos Juárez en el Plan de Federalización de Educación Superior del Gobierno de Córdoba y consideró que se trata de una iniciativa importante para acercar la educación superior a distintos puntos de la provincia. Aseguró que el municipio honró el convenio firmado entregando los tres bloques del proyecto con un 68% promedio de avance de obra y expresó su deseo de que el próximo año lectivo pueda desarrollarse íntegramente en las instalaciones del Polo Educativo.