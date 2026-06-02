La actual intendenta de Marcos Juárez, Sara Majorel, confirmó su intención de competir por un nuevo mandato al frente del municipio y defendió el ambicioso plan de pavimentación que lleva adelante su gestión.

Durante una entrevista con Red Panorama, destacó los avances en infraestructura y se refirió al escenario político de cara a las elecciones de septiembre.

En relación con las obras, la mandataria señaló que el municipio viene ejecutando entre dos y tres cuadras de asfalto por semana desde el final de la temporada de lluvias. Según explicó, el objetivo es completar entre 50 y 60 cuadras durante este año, avanzando tanto en calles de conexión entre barrios como en sectores históricamente postergados.

Majorel aseguró que el programa ganó respaldo entre los vecinos a medida que comenzaron a verse los resultados. “Queríamos primero poder convencer a los vecinos de que vieran realmente que es algo útil, que sirve y que mejora la calidad de vida”, expresó. Además, remarcó que cada vez son más los frentistas que solicitan la incorporación de nuevas cuadras al sistema.

La intendenta también destacó que la expansión territorial de Marcos Juárez genera importantes desafíos para la prestación de servicios. En ese sentido, sostuvo que el crecimiento de la ciudad obliga a multiplicar inversiones en pavimento, gas, agua, cloacas y recolección de residuos, aunque consideró que esa realidad responde a una comunidad que sigue apostando al desarrollo urbano.

Al abordar el panorama electoral, Majorel fue contundente al responder sobre una eventual candidatura. “Voy a ser candidata”, afirmó, al tiempo que recordó que se encuentra habilitada para buscar un nuevo período de gobierno. No obstante, aclaró que dentro del PRO también existe la intención del exintendente Pedro Dellarossa de participar en la contienda.

Frente a ese escenario, la jefa municipal consideró que el espacio debe priorizar los acuerdos para evitar divisiones. Si bien negó que haya existido un compromiso previo para cederle la candidatura a Dellarossa, sostuvo que el partido tiene la responsabilidad de construir una propuesta común y competitiva para los vecinos de Marcos Juárez.

Como síntesis de su postura, Majorel afirmó que trabajará para alcanzar consensos dentro del PRO y adelantó que buscará que el espacio llegue unido a las elecciones, convencida de que esa es la mejor alternativa para sostener el proyecto político que gobierna la ciudad desde hace varios años.