El Ministerio Público Fiscal dio a conocer, durante la tarde del miércoles, que se activó el Alerta Sofía por la búsqueda de una niña en la localidad de Cosquín.

Esmeralda Pereyra López desapareció en su domicilio ubicado en barrio San José Obrero. En las últimas horas se realizaron diversos rastrillajes y operativos con más de 90 efectivos, además de drones y equipos de la división canes. También, en la mañana de hoy se llevó a cabo el control en los peajes de la provincia.

Sofía tiene tez trigueña y pelo castaño claro. Al momento de la desaparición vestía un body mangas largas, color gris. No tenía calzado.

Ante cualquier información se pueden comunicar con las comisarías de las localidades, o a la Unidad Judicial de Cosquín: 3541-454985 , 3541-454010 , 3541-454356 internos 56801, 56802, 56803.