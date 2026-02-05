En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el referente de la Comunidad Regional, Hernán Passerini, confirmó que se destrabó el pago de los adicionales al personal policial que prestó servicios durante la Fiesta del Corazón Productivo, la cual se realizó el pasado octubre.

El inconveniente se había generado por la falta de envío de la totalidad de los fondos comprometidos por parte del Gobierno provincial.

Según explicó, el Municipio había cumplido con el pago del 50% correspondiente, girando los fondos a la institución policial. Sin embargo, los efectivos no pudieron percibir ese dinero debido a que el pago debía realizarse en su totalidad y no de manera parcial, lo que dejó el trámite paralizado desde octubre.

“Había un compromiso asumido por la Provincia para compartir los gastos del festival, teniendo en cuenta que había sido declarado fiesta provincial”, señaló Passerini. En ese sentido, indicó que el problema no fue político sino administrativo, vinculado a la forma en que se había realizado el contrato y a cuestiones presupuestarias.

El entrevistado detalló que el contrato original había sido firmado únicamente por el Municipio, lo que impedía realizar el requerimiento correspondiente al Ministerio de Seguridad. Además, explicó que el evento no estaba contemplado dentro del presupuesto provincial del año en curso, lo que complejizó aún más la situación.

Ante este escenario, Passerini aseguró que se llevaron adelante gestiones con autoridades del área de Seguridad y la Jefatura Departamental. “Se llegó a un acuerdo para destrabar los fondos y cumplir con el compromiso asumido, evitando que el Municipio tenga que hacerse cargo de la totalidad del gasto”, afirmó.

Finalmente, se indicó que el acuerdo ya fue alcanzado y que el personal policial comenzaría a percibir lo adeudado en las próximas semanas, poniendo fin a un conflicto que llevaba varios meses sin resolución.