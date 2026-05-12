Durante las últimas horas, las autoridades, tanto de la Universidad Provincial como del Instituto Bernardo Houssay, difundieron la información de que el día de hoy se realizará una clase pública abierta.

Será a partir de las 19:30 horas en la nueva sede de la UPC, la cual está ubicada en el Polo Educativo, sobre Ruta 9, frente a la terminal de ómnibus.

Uno de los temas principales a conversar en la actividad será una reflexión sobre el acceso a la educación superior, su impacto en el desarrollo regional y los desafíos de la universidad argentina.

Aquellos que quieran participar pueden asistir en ese horario para ser oyentes.