Se realizò la Asamblea General Ordinaria del Club Argentino.

Anoche, Lunes 26 de Octubre del 2026, se realizò la Asamblea General Ordinaria del Club Atlètico, Biblioteca y Mutual Argentino, en su sede social de Belgrano y Champagnat, en Marcos Juàrez.

El orden del dìa estableciò el tratamiento de los siguientes puntos:

Designaciòn de tres socios para firmar el acta de la Asamblea junto con el Presidente

Consideraciòn de la memoria, el Balance General, el cuadro de resultados y el Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de Marzo del 2026.

Consideraciòn del Precio de las cuotas sociales y autorizaciòn al Consejo Directivo para establecer cuotas de ingreso.

Designaciòn de seis secretarios escrutadores, tres por el Presidente del Consejo Directivo y tres por la Asamblea, para el acto eleccionario convocado para el sàbado 31 de Octubre de 10 a 17 horas.

En las elecciones se elegiràn los siguientes cargos del Consejo Directivo, todos por terminaciòn de mandato.

Un Vicepresidente por dos años.

Cinco Vocales por dos años.

Dos Vocales Suplentes por dos años.

Nuevas Autoridades:

Comisiòn Directiva.

Presidente: ALEJANDRO ROS ARTAYETA.

VicePresidente: DIEGO VIGANÒ.

Secretario: CRISTIÀN CRAVERO.

Prosecretario: DIEGO HEREDIA.

Tesorero: NICOLÀS BARRERA.

ProTesorero: PABLO TENAGLIA.

Vocales Titulares: PABLO MEYER.

MARTÌN DALPOS.

GUILLERMO GILLI.

ALEJANDRO BATTIGELLI.

GUILLERMO MASSA.

JULIÀN VERDINI.

Vocales Suplentes: GERMÀN MOESSNER.

CARLOS BARCAROLI.

CARLOS ERCOLI.

JUAN JOSÈ HALPIN.

Junta Fiscalizadora: Titulares:

JOSÈ MARÌA LUNGHI.

FRANCO MAGGI.

WÀLTER FERESIN.

Suplentes:

GUSTAVO FRANICEVICH.

ANDRÈS ELISSECHE.