Se viene La Noche de los Museos en Marcos Juàrez.

El pròximo viernes 13 de Noviembre, el Museo de Marcos Juàrez abrirà sus puertas de 20:00 a 01:00 horas con una muestra de instrumentos musicales a lo largo de la historia y la participaciòn de numerosos artìstas Locales.

La entrada serà Libre y Gratuita.

Noche de los Museos 2026. Museos Uniendo un Mundo Dividido.

Muestra Instrumentos con Historia.

Con mùsicos invitados.

Viernes 13 de Noviembre de 20:00 a 01:00 horas.

En el marco de la Noche de los Museos 2026, el Museo de Marcos Juàrez invita a toda la comunidad a disfrutar de una jornada especial dedicada a la mùsica, el arte y la cultura.

La misma se enmarca bajo el Lema:

«Instrumentos con Historia».

La propuesta serà una muestra denominada Instrumentos en la Historia, que permitirà a los visitantes conocer diferentes instrumentos musicales y su recorrido a travès del tiempo,

Ademàs, la noche contarà con la participaciòn de numerosos artistas: Sonia Coria, Giuli Ricciardi, Pato Tardella, Cande Tisera, Lucas Murua, Mariela Pèrez, Cristina Sànchez, Alejandro Villafañe, Ariel Gambaldo, Mariàngeles, Vanina Lucero, Juan Zansen y El Grupo Señales.

Entrada Libre y Gratuita.

Buffet.

La actividad se desarrollarà el viernes 13 de Noviembre, desde las 20:00 horas hasta la 01:00 horas, en las instalaciones del Museo de Marcos Juàrez. Durante la jornada habrà servicio de buffet.

Para quienes deseen disfrutar de una noche de encuentro y entretenimiento.

La entrada serà Libre y Gratuita, brindando a vecinos y visitantes la oportunidad de acercarse al Patrimonio Cultural de nuestra Ciudad y compartir una experiencia artìstica.

La actividad es organizada por el Museo de Marcos Juàrez, que invita a toda la comunidad a participar de esta ediciòn de la Noche de los Museos.