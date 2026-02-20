Durante la tarde y noche del miércoles, un fuerte temporal azotó a la región sudeste, con gran caudal de agua, caída de granizo en algunas localidades y fuertes rafagas de viento.

Los lugares más afectados son localidades de los departamentos Marcos Juárez, Unión y Roque Sáenz Peña, como Los Surgentes, Corral de Bustos, Camilo Aldao, General Baldissera, Colonia Bremen.

En el caso de Colonia Bremen, en las últimas horas fue declarada en estado de emergencia, y se está llevando a cabo diversas colectas para las familias de las 11 viviendas que quedaron totalmente destruidas.

Los Surgentes vivió una situación similar, con voladura de techos y viviendas llenas de agua. Hay 9 personas evacuadas actualmente.

Por otro lado, en la Autopista, mano hacia Rosario, entre General Roca y Armstrong, los viajantes se encontraron con una escena poco vista con anterioridad: aproximadamente 14 camiones que habían sido tumbados de lado por las ráfagas de viento, que algunas superaron los 90 km/h.

En la zona cayó entre 40 y 70 milímetros en pocos minutos.

Aún rige un alerta naranja por tormentas para hoy jueves, la cual fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, la cual afecta parte de la provincia de Santa Fe, sur y sudeste de Córdoba, entre otros lugares.