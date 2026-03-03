Durante la noche del lunes, un temporal de viento y lluvias azotó a gran parte de la región, dejando destrozos en varias localidades del sudeste.

Todo comenzó cerca de las 21 horas, y uno de los primeros lugares más damnificados fue Corral de Bustos, con voladura de techos, caídas de árboles y cortes de luz por varias horas. Las viviendas damnificadas se encuentran sobre calles Chacabuco al 800 y otra en Lavalle al 900.

Como resultado, algunas familias tuvieron que ser evacuadas. También, la Ruta 11 estuvo restringida por la caída de una planta de gran porte.

Por otro lado, cerca de la medianoche, producto de las ráfagas de viento, un camión sufrió un vuelco en solitario en Ruta 15, cerca de Cruz Alta. El conductor no sufrió heridas de gravedad, por lo que se pudo conocer.

En Marcos Juárez, se reportó a Red Panorama el caso de un vecino en Barrio Sur, de apellido Flores, que sufrió la voladura de su techo en horas de la madrugada. También, por el temporal, varios árboles y cables fueron dañados.

Durante la mañana de hoy, las autoridades de las localidades están reviendo la situación para dar apoyo a los vecinos. Aún se desconoce información de otras ciudades de la región, aunque se estima que hay algunos lugares que se encuentran sin suministro eléctrico todavía desde la noche del lunes.

El registro de lluvias fue de un promedio entre 20 y 30 milímetros, y también rige un alerta amarilla por tormentas fuertes, seguido de varios días con anuncio de precipitaciones.