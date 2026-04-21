Tenis del Club Argentino:

Gran participaciòn del Club Argentino en la 1 ra Etapa de la Liga de Tenis del Sudeste.

El pasado domingo 19 de Abril se disputò la Primera etapa de la Liga de Tenis del Sudeste en el Club Leones, con la participaciòn de cerca de 100 alumnos y alumnas provenientes de distintas escuelas de la regiòn.

Formaron parte del encuentro las escuelas de tenis de Progreso de Noetinger, Leones, Bell, Complejo Deportivo de Justiniano Posse, Saira y el Club Argentino, que volviò a decir presente con una destacada actuaciòn de sus representantes.

Resultados del Club Argentino:

Categorìa C:

3 Puesto Ignacio Leu

3 Puesto Ronda Estìmulo Simòn Sachetto

Categorìa D 2:

Subcampeòn Enzo Albizatti

3 Puesto Francisco Canali

Categorìa D 3:

Campeòn Ronda Estìmulo: Bruno Cisana

Categorìa D 4(Dobles-Pelotas de baja compresiòn naranja).

1 Puesto:

Bautista Fassi-Renato Begil

Fausto Daniele-Agustìn Rava

2 Puesto:

Ignacio Oliva-Paco Vàzquez

Ignacio Canali-Lorenzo Goffi

Astor Batista-Stefano Ungaro

3 Puesto:

Julia Gassman-Malena Leu.

Màs allà de los resultados, la jornada estuvo marcada por el compañerismo, el aprendizaje y la experiencia de competir frente a jugadores de distintos niveles.

Desde el Club destacamos el acompañamiento de las familias, fundamental en el desarrollo deportivo de los chicos, y el agradecimiento a todos los Padres que estuvieron presentes durante el torneo.

La pròxima etapa ya tiene fecha: serà el domingo 10 de Mayo en el Club Bell, con un formato por equipos al estilo Copa Davis.