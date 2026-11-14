Tenis de San Martín:

¡ 3 Edición del Torneo Dobles Mixto !. Rossetti Deportes.

El pasado fin de semana, nuestras canchas fueron escenario de la 3 edición del Torneo Dobles Mixto Rossetti Deportes, que reunió a 74 jugadores y jugadoras de toda la región.

Vivimos un hermoso fin de semana de tenis, marcado por la competencia, el compañerismo y la buena energía.

Además de los Partidos, los participantes disfrutaron de sorteos, premios, descuentos, música y muchas sorpresas.

Resultados del Torneo:

Categoría B:

Campeones Nadia Cipolleti/Diego Misaña Marcos Juárez.

Sub Campeones: Mayra Pombo/Francisco Zárate Marcos Juárez.

Categoría C:

Campeones Pedro Corradi/Valentina Corradi Bell Ville.

Sub Campeones Soledad Peiretti/Germán Palmieri Bell Ville.

Categoría D:

Campeones Grognoletti/Serrano Marcos Juárez.

Sub Campeones: Herman/Sortino Leones.

Queremos agradecer especialmente a la Comisión Directiva y a la Subcomisión de Tenis del Club Argentino por facilitarnos sus canchas para agilizar el desarrollo del torneo y por su permanente predisposición y atención.

También, a todos los jugadores y jugadoras que con la organización y a los comercios que acompañaron con Premios, regalos y beneficios.

Comercios que hicieron posible esta edición.

Premios para Campeones y Finalistas.

ROSSETTI DEPORTES.

Descuentos para todos los jugadores.

MORA LENCERÍA.

DUBLINA ESTACIÓN.

Sorteos:

LA SEGUNDA SEGUROS.

VARIETÉ DE MARU MENAZZI.

CASA MUCHO MÁS

YUKA.

MORA LENCERÍA.