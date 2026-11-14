Tenis de San Martín:
¡ 3 Edición del Torneo Dobles Mixto !. Rossetti Deportes.
El pasado fin de semana, nuestras canchas fueron escenario de la 3 edición del Torneo Dobles Mixto Rossetti Deportes, que reunió a 74 jugadores y jugadoras de toda la región.
Vivimos un hermoso fin de semana de tenis, marcado por la competencia, el compañerismo y la buena energía.
Además de los Partidos, los participantes disfrutaron de sorteos, premios, descuentos, música y muchas sorpresas.
Resultados del Torneo:
Categoría B:
Campeones Nadia Cipolleti/Diego Misaña Marcos Juárez.
Sub Campeones: Mayra Pombo/Francisco Zárate Marcos Juárez.
Categoría C:
Campeones Pedro Corradi/Valentina Corradi Bell Ville.
Sub Campeones Soledad Peiretti/Germán Palmieri Bell Ville.
Categoría D:
Campeones Grognoletti/Serrano Marcos Juárez.
Sub Campeones: Herman/Sortino Leones.
Queremos agradecer especialmente a la Comisión Directiva y a la Subcomisión de Tenis del Club Argentino por facilitarnos sus canchas para agilizar el desarrollo del torneo y por su permanente predisposición y atención.
También, a todos los jugadores y jugadoras que con la organización y a los comercios que acompañaron con Premios, regalos y beneficios.
Comercios que hicieron posible esta edición.
Premios para Campeones y Finalistas.
ROSSETTI DEPORTES.
Descuentos para todos los jugadores.
MORA LENCERÍA.
DUBLINA ESTACIÓN.
Sorteos:
LA SEGUNDA SEGUROS.
VARIETÉ DE MARU MENAZZI.
CASA MUCHO MÁS
YUKA.
MORA LENCERÍA.