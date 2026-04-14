Tenis de San Martìn:

¡ Tomàs Corte, Campeòn en El Trèbol !.

Tomi participò de un nuevo torneo abierto Ex G 3, esta vez en la ciudad de El Trèbol, logrando consagrarse Campeòn por primera vez en singles y obteniendo nuevamente el Subcampeonato en dobles.

Gracias a los grandes resultados que viene alcanzando, su ranking, ubicàndose entre los primeros 35 del Paìs le permitirà disputar el pròximo torneo regional(Ex G 2) y quedar a un paso de jugar su primer torneo Nacional.

¡ Felicitaciones Tomi por todos estos logros, fruto de tu pasión y dedicación y también a su Familia por el gran acompañamiento en cada viaje !.

¡ Circuito de Menores en Monte Buey !.

El pasado sàbado y domingo se llevò a cabo la 1 Fecha del circuito Zonal de Menores en las canchas del Club San Martìn de Monte Buey.

A continuaciòn, compartimos los resultados de nuestros alumnos albicelestes que participaron en el evento.

Sub 10:

AGUSTÌN CORTE SUBCAMPEÒN

CIRO BONIS CAMPEÒN SECOND CHANCE

Promocionales(Categorìa Participativa).

LORENZO FIDELIO

JOSEFINA VALDEZ

AGUSTÌN BECCHIO

CATALINA TOIA

GIOVANNI DADONA

DANTE PEDERNERA

¡ Felicitaciones a todos por su desempeño y participaciòn !.

Seguimos acompañando el crecimiento de nuestros deportistas.