Tenis de San Martìn:
¡ Tomàs Corte, Campeòn en El Trèbol !.
Tomi participò de un nuevo torneo abierto Ex G 3, esta vez en la ciudad de El Trèbol, logrando consagrarse Campeòn por primera vez en singles y obteniendo nuevamente el Subcampeonato en dobles.
Gracias a los grandes resultados que viene alcanzando, su ranking, ubicàndose entre los primeros 35 del Paìs le permitirà disputar el pròximo torneo regional(Ex G 2) y quedar a un paso de jugar su primer torneo Nacional.
¡ Felicitaciones Tomi por todos estos logros, fruto de tu pasión y dedicación y también a su Familia por el gran acompañamiento en cada viaje !.
¡ Circuito de Menores en Monte Buey !.
El pasado sàbado y domingo se llevò a cabo la 1 Fecha del circuito Zonal de Menores en las canchas del Club San Martìn de Monte Buey.
A continuaciòn, compartimos los resultados de nuestros alumnos albicelestes que participaron en el evento.
Sub 10:
AGUSTÌN CORTE SUBCAMPEÒN
CIRO BONIS CAMPEÒN SECOND CHANCE
Promocionales(Categorìa Participativa).
LORENZO FIDELIO
JOSEFINA VALDEZ
AGUSTÌN BECCHIO
CATALINA TOIA
GIOVANNI DADONA
DANTE PEDERNERA
¡ Felicitaciones a todos por su desempeño y participaciòn !.
Seguimos acompañando el crecimiento de nuestros deportistas.