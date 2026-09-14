Durante la madrugada del domingo, pasadas las 4:30 horas, el cuerpo bomberil de Bell Ville fue convocado por un accidente vial ocurrido en la Ruta Provincial 3 Sur, en cercanías de la localidad de Los Patos.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una Renault Kangoo en la que viajaba un hombre mayor de edad, sufrió un despiste y terminó volcando sobre uno de sus lados en la banquina lindera al camino.

Al llegar los bomberos al lugar, el damnificado ya se encontraba fuera del vehículo. Fue asistido en el lugar y, al no presentar heridas de gravedad, no tuvo que ser trasladado al nosocomio.

Aún se intentan esclarecer los hechos.