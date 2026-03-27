Durante la noche del jueves, aproximadamente a las 23 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un accidente vehicular ocurrido en el cruce del acceso de Autopista y Avenida Las Colonias.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un camión cargado de cereal sufrió un despiste y uno de sus acoplados cayó sobre la carpeta asfáltica. Como consecuencia de esto, la carga quedó desparramada en el suelo.

Al llegar los bomberos trabajaron en las diversas tareas para limpiar el lugar y reanudar el tránsito.

Por otro lado, el chofer del camión no sufrió heridas.