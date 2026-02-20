Durante la noche del jueves, dos siniestros viales con similitudes ocurrieron en diferentes puntos de la ciudad.

Casi en simultáneo a lo ocurrido en Saavedra al 200, en Avenida Las Colonias, en el acceso a la Autopista Córdoba – Rosario, se daba un siniestro vial con similitudes.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta Honda XR 150 cc, conducida por un joven de 18 años, colisionó contra un perro que se encontraba suelto en el lugar.

Rápidamente el damnificado fue socorrido por el servicio de emergencias SUM, quien lo trasladó al Hospital Abel Ayerza.

Luego, en diálogo con el equipo de la Red Panorama, el director del nosocomio, Agustín Sicardi, brindó mayores detalles acerca del estado de salud actual.

El accidentado ingresó con un traumatismo severo de cráneo y diversas lesiones de gravedad. Actualmente está internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con pronóstico reservado y asistencia respiratoria. Además están evaluando la intervención quirúrgica con un neurocirujano.

El animal, consecuencia del impacto, perdió la vida en el acto.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que el damnificado sería Agustín Baretta, de 18 años.