Durante la tarde del viernes, diversos trascendidos llegaron al equipo de la Red Panorama sobre un accidente de tránsito ocurrido entre las calles Rivadavia y Alem.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta, conducida por un joven de 18 años, colisionó con un automóvil.

El conductor del rodado menor fue trasladado al Hospital Abel Ayerza, por tal motivo el equipo de la Panorama pudo dialogar con el director del nosocomio, Agustín Sicardi, quien detalló que el accidentado ingresó con varios traumatismos de tórax y cráneo.

El joven fue atendido en primer momento en el Hospital, donde realizaron los estudios correspondientes, que dejaron como resultado una contusión a nivel cerebral y una lesión intracraneal.

Fue luego derivado al Sanatorio San Roque, donde quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información que el accidentado sería Ezequiel Martínez, de 18 años.