Durante la madrugada del lunes, aproximadamente a las 6 horas, mientras personal policial se encontraba realizando patrullajes en la ciudad, pudieron dar con una persona que tenía pedido de detención vigente en Barrio Sur.

Según la información inicial brindada, entre las calles General Paz y Saavedra pudieron divisar al sujeto que iba en una motocicleta Honda Tornado, acompañado por una adolescente de 16 años. Tras notar a los uniformados, el hombre no se detuvo y chocó al patrullero, dañando así el paragolpes delantero y una óptica.

Luego de esto emprendieron ambos la fuga a pie y fueron detenidos en calle Zeballos al 1160.

Fueron trasladados al Hospital Abel Ayerza y, en el caso del sujeto con pedido de captura, luego derivado a la comisaría local donde quedó alojado.