Durante la mañana de hoy, diversos trascendidos llegaron al equipo de la Red Panorama sobre un hombre accidentado el fin de semana, más precisamente el domingo por la mañana.

Por lo que se pudo conocer, algunos rumores daban cuenta de que lo ocurrido fue en la rotonda del Parque Loinas, en Barrio Sur cuando, aparentemente, fue embestido por un automóvil.

A pesar de que aún no hay información al respecto sobre cómo ocurrió, el sujeto fue trasladado al Hospital Abel Ayerza, donde se encuentra aún internado en la Unidad de Terapia Intensiva, debido a la gravedad de las lesiones.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer que el hombre sería Néstor Battistella, de 73 años.

Aún se desconoce cómo ocurrió el siniestro.