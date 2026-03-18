En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el director del Hospital Abel Ayerza, Agustín Sicardi, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido en las últimas horas.

Durante la noche del lunes, aproximadamente a las 23 horas, una ambulancia del nosocomio local se encontraba trasladando a una paciente a la localidad de San Francisco, cuando, en el acceso a la ciudad, un caballo se cruzó en el camino y terminó impactando contra el vehículo.

Rápidamente los paramédicos se comunicaron con los bomberos de la ciudad, quienes completaron el traslado de la mujer hacia el centro de salud local.

No hubo heridos. Además, según lo comentado por Sicardi, como el vehículo quedó en el límite con Santa Fe, tomó la causa la jurisdicción de esa provincia, por lo que tuvieron que realizar varios trámites para volver a traer la unidad a Marcos Juárez, la cual regresó en una grúa en la mañana del martes.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que la trasladada sería una mujer de apellido Orellano, de 45 años. Ella iba acompañada por su madre, quien sería Stella Pravella.