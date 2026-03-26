Durante la mañana de hoy jueves, diversos trascendidos llegaron al equipo de Red Panorama por un accidente de tránsito ocurrido en el cruce de las vías de las calles Lardizábal y Urquiza, donde cambia de nombre a Venezuela, que hace un par de días fue refaccionada para colocar una bicisenda.

Por razones que se intentan esclarecer, alrededor de las 9:30 horas, un automóvil colisionó con una camioneta. Según los comentario, este segundo vehículo habría salido del estacionamiento de las Torres del Molino en contramano, y allí se produjo el siniestro.

El conductor del auto fue trasladado al Hospital Abel Ayerza por el servicio de emergencias. Momentos más tarde, la Panorama pudo dialogar con el subdirector del nosocomio, Eduardo Huerta, comentó que el damnificado se encontraba fuera de peligro y estaban realizando los chequeos correspondientes para darle el alta luego.

Aún se intentan esclarecer las causas.