Durante las últimas horas, un siniestro vial sorprendió a los vecinos de Villa María por la muerte de un motociclista de 23 años.

El siniestro ocurrió pasadas las 19 horas en el carril de ingreso a la ciudad, lo que se conoce como Boulevard Alvear, entre las calles Viedma y Sarratea, en cercanías del mayorista Don Emilio.

Allí, según la información que se pudo conocer, el damnificado sufrió un desperfecto en una de las ruedas de su motocicleta 110, perdió el control y chocó contra el cantero central del lugar. Como consecuencia, el joven falleció en el lugar al quedar tendido en el piso, y el vehículo siguió moviéndose unos metros más.

Al llegar los bomberos al lugar intentaron realizar las maniobras de reanimación, las cuales no tuvieron éxito debido a la gravedad de las heridas.

Actualmente se está realizando una investigación judicial, por lo cual el fiscal René Bosio habló con diversos medios y detallaron que el accidentado viajaba sin casco al momento del siniestro.

Según se pudo conocer extraoficialmente, la víctima sería Diego Armando Chacoma, de 23 años, oriundo de Villa María.