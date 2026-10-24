Vóley de Argentino:

Argentino en el último Grand Prix del Año.

El sábado 17 de Octubre, Argentino participó del último Grand Prix del año en la localidad de Cruz Alta, en la previa de las finales del Torneo Clausura.

El club estuvo presente durante toda la temporada con dos equipos en la categoría. En esta última jornada, nuestras jugadoras lograron la clasificación para el cierre del semestre.

Resultados de la jornada:

Argentino A: 2 das.

vs. Sporting 2-0.

vs. Corralense 2-0.

vs. Argentino B 2-0.

vs. Matienzo 0-2.

Argentino B: 4 tas.

vs. Corralense 0-2

vs. Argentino A 0-2

vs. Matienzo 0-2

vs. Sporting 2-0

Felicitaciones a nuestras jugadoras por el compromiso, el esfuerzo y el trabajo realizado durante toda la temporada. ¡ Vamos por más en el cierre del torneo !.