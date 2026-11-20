Vòley de Argentino: ¡ Rumbo a Chapadmalal !.
Nuestra categorìa Sub 14 ya està viajando para participar de la Copa Argentina, que se disputarà desde hoy 20 de Noviembre hasta el 25 de Noviembre en Chapadmalal.
Allì se encontraràn los mejores equipos del Paìz. en una competencia que representa un gran desafìo y una hermosa experiencia deportiva para nuestras jugadoras.
¡ Vamos, chicas !. A disfrutar cada Partido, dejar todo en la cancha y representar nuestros colores con orgullo.
¡ Todo Argentino està con ustedes !.
Jugadoras:
MAGALI ROSENDO.
BIANCA BESSOZI.
OLIVIA ORELLANO.
ISABELLA CONCETTI.
GIULIA LIOTTA.
ANDINA LUJÀN.
LUZ OLIVIERI.
PAULINA TENAGLIA.
DELFINA FERNÀNDEZ.
CATALINA BAROVERO.
PILAR CESANELLI.
JUANA MAGGI.
MARTINA LESCANO.
LOURDES SÀNCHEZ.
D. T: SANTIAGO MILESI.
A. T: JULIÀN FUNES.
A. F: CANDELA MOVIÒ.