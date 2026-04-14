Vóley de Argentino:

Sub 16: Gran experiencia en Rosario.

Los dìas 11 y 12 de Abril, nuestro vóley femenino Sub 16 participó del Torneo Amistad organizado por el Club Nàutico Avellaneda de Rosario, con el objetivo de sumar rodaje y seguir creciendo en competencia.

El Club estuvo representado por dos equipos, que enfrentaron a rivales de gran nivel en un torneo exigente y muy bien organizado.

Equipo A:

Disputò un total de 6 Partidos.

Fase de Grupos.

ARGENTINO A 2-1 MAR CHIQUITA B

ARGENTINO A 0-2 CITTA

ARGENTINO A 0-2 VILLA DORA

Copa de Bronce:

ARGENTINO A 2-0 NÁUTICO B

ARGENTINO A 2-1 ATALAYA

Semifinal:

ARGENTINO A 0 LOS ANDES 2

Equipo B:

Jugò un total de 7 Partidos.

Fase de Grupos.

ARGENTINO B 0-2 ROWING

ARGENTINO B 0-2 ONCE UNIDOS B

ARGENTINO B 0-2 RED STAR

ARGENTINO B 0-2 SOCIEDAD ITALIANA

Copa Estímulo:

ARGENTINO B 1-2 APRENDICES

ARGENTINO B 0-2 ASEBA

ARGENTINO B 2-0 CEVIL

Fue una experiencia muy positiva enfrentando equipos de alto nivel y en un entorno deportivo excelente.

Seguimos sumando minutos, aprendizaje y fortaleciendo el grupo dentro y fuera de la cancha.