Vóley de Argentino:
Sub 16: Gran experiencia en Rosario.
Los dìas 11 y 12 de Abril, nuestro vóley femenino Sub 16 participó del Torneo Amistad organizado por el Club Nàutico Avellaneda de Rosario, con el objetivo de sumar rodaje y seguir creciendo en competencia.
El Club estuvo representado por dos equipos, que enfrentaron a rivales de gran nivel en un torneo exigente y muy bien organizado.
Equipo A:
Disputò un total de 6 Partidos.
Fase de Grupos.
ARGENTINO A 2-1 MAR CHIQUITA B
ARGENTINO A 0-2 CITTA
ARGENTINO A 0-2 VILLA DORA
Copa de Bronce:
ARGENTINO A 2-0 NÁUTICO B
ARGENTINO A 2-1 ATALAYA
Semifinal:
ARGENTINO A 0 LOS ANDES 2
Equipo B:
Jugò un total de 7 Partidos.
Fase de Grupos.
ARGENTINO B 0-2 ROWING
ARGENTINO B 0-2 ONCE UNIDOS B
ARGENTINO B 0-2 RED STAR
ARGENTINO B 0-2 SOCIEDAD ITALIANA
Copa Estímulo:
ARGENTINO B 1-2 APRENDICES
ARGENTINO B 0-2 ASEBA
ARGENTINO B 2-0 CEVIL
Fue una experiencia muy positiva enfrentando equipos de alto nivel y en un entorno deportivo excelente.
Seguimos sumando minutos, aprendizaje y fortaleciendo el grupo dentro y fuera de la cancha.