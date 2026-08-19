Vóley de Argentino:

Un fin de semana a puro vóley para el Rojo.

Comenzó el Torneo Clausura de la AVSEC y nuestras categorías fueron protagonistas, con grandes actuaciones.

Sub 13 Primer Grand Prix:

Argentino A se quedó con el 1 Puesto tras ganar sus cuatro Partidos.

2-1 San Martín de Monte Buey, 2-0 Sporting, 2-0 Matienzo B, 2-1 Matienzo A.

Argentino B también tuvo una gran jornada y finalizó en el 4 Puesto.

Sub 16 Primera Fecha.

Argentino A tuvo un comienzo perfecto tres triunfos por 2-0 ante Newbery, Matienzo y Corralense, para quedarse con el 1 Puesto entre seis equipos.

Argentino B terminó en el 4 Puesto, sumando partidos y experiencia para segur creciendo.

Primera División Femenina:

También comenzó el Torneo Clausura para nuestras chicas. Más allá de que el resultado no acompaño, dejaron una gran imagen: contundencia, crecimiento colectivo y cuatro sets jugados a un gran nivel frente a un sólido y exigente rival como Complejo de Justiniano Posse.

Seguimos creciendo, compitiendo y dejando todo por estos colores.

¡ Vamos, chicas !. ¡ Vamos Argentino !.