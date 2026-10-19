Vóley de Argentino: Un Fin de semana de competencia y grandes Partidos.

El vóley de Argentino tuvo actividad el fin de semana con participación en Primera División y en las categorías Sub 16 y Sub 18 del Gran Prix No Federado.

Primera División:

En Monte Buey, nuestro equipo cayó 3-2 frente a Matienzo en un Partido muy parejo, donde volvió a demostrar un gran juego y caracter.

En el tramo final del Torneo Clausura, el equipo sigue consolidando su identidad y buscará cerrar la fase regular como Local el próximo jueves frente a Corralense, con el objetivo de llegar a los Playoffs.

Gran Prix No Federado San Marcos Sud.

EL sábado 17 de Octubre, las categorías Sub 16 y Sub 18 tuvieron una destacada actuación y consiguieron importantes triunfos.

Sub 18:

2-1 vs. Ballesteros

2-1 vs. Firpo

Sub 16:

2-0 vs. Ballesteros

3-0 vs. Firpo

¡ Felicitaciones a nuestros jugadores y cuerpo técnico por el compromiso, el trabajo y el esfuerzo en cada Partido !.