Vòley del Club Argentino:
Entre sàbado y domingo se jugò el Torneo Internacional de Vòley en las canchas de Argentino de Marcos Juàrez, Fasta, Manuel Belgrano y San Martìn.
Torneo Internacional Abierto Ediciòn 14.
Copa de Oro:
Torneo Abierto Internacional.
Ediciòn 14.
¡ Felicitaciones a los Campeones y Subcampeones de cada categorìa !.
Sub 12:
Campeòn: COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE.
SubCampeòn: DEPORTES RÌO CUARTO.
Sub 13:
Campeòn: SPORTIVO ALVAREZ.
SubCampeòn: UNIÒN DE SUNCHALES.
Sub 16:
Campeòn: UNIÒN DE SUNCHALES.
SubCampeòn: GIMNASIA Y ESGRIMA DE LA PLATA.
Gracias a todos los equipos por ser parte de esta gran ediciòn, por el compromiso, el esfuerzo y por regalarnos dos jornadas llenas de vòley y emociòn.
¡ Felicitaciones a todos por el gran torneo !.
Copa de Plata: Torneo Abierto Internacional Ediciòn 14.
¡ Felicitaciones a los Campeones y SubCampeones de cada categorìa !.
Sub 12:
Campeón: UNIÒN CENTRAL.
SubCampeòn: CIUDAD VÒLEY BUENOS AIRES.
Sub 13:
Campeòn: ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ.
SubCampeòn: RED STAR ROSARIO.
Sub 16:
Campeòn: WILLIAM KEMMIS LAS ROSAS.
SubCampeòn: VÒLEY MINAS OLIMPIC URUGUAY.
Gracias a todos los equipos por el esfuerzo, el compromiso y la pasiòn por este deporte.
¡ Felicitaciones por el gran torneo y por ser parte de esta hermosa ediciòn !.
Copa de Bronce: Torneo Abierto Internacional Ediciòn 14.
¡ Felicitaciones a los campeones y Subcampeones de cada categorìa !.
Sub 12:
Campeòn: ASEBA SAN LUIS.
SubCampeòn: COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE.
Sub 13:
Campeòn: ASEBA SAN LUIS.
SubCampeòn: ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ.
Sub 16:
Campeòn: MUNICIPALIDAD DE LUJÀN.
SubCampeòn: VÒLEY MINAS OLÌMPIC DE URUGUAY.
Gracias a todos los equipos por el compromiso, el esfuerzo y la pasiòn por el vòley.
¡ Felicitaciones por cada logro y por ser parte de esta gran ediciòn del Torneo Internacional !.