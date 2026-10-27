Vòley del Club Argentino:

Entre sàbado y domingo se jugò el Torneo Internacional de Vòley en las canchas de Argentino de Marcos Juàrez, Fasta, Manuel Belgrano y San Martìn.

Torneo Internacional Abierto Ediciòn 14.

Copa de Oro:

Torneo Abierto Internacional.

Ediciòn 14.

¡ Felicitaciones a los Campeones y Subcampeones de cada categorìa !.

Sub 12:

Campeòn: COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE.

SubCampeòn: DEPORTES RÌO CUARTO.

Sub 13:

Campeòn: SPORTIVO ALVAREZ.

SubCampeòn: UNIÒN DE SUNCHALES.

Sub 16:

Campeòn: UNIÒN DE SUNCHALES.

SubCampeòn: GIMNASIA Y ESGRIMA DE LA PLATA.

Gracias a todos los equipos por ser parte de esta gran ediciòn, por el compromiso, el esfuerzo y por regalarnos dos jornadas llenas de vòley y emociòn.

¡ Felicitaciones a todos por el gran torneo !.

Copa de Plata: Torneo Abierto Internacional Ediciòn 14.

¡ Felicitaciones a los Campeones y SubCampeones de cada categorìa !.

Sub 12:

Campeón: UNIÒN CENTRAL.

SubCampeòn: CIUDAD VÒLEY BUENOS AIRES.

Sub 13:

Campeòn: ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ.

SubCampeòn: RED STAR ROSARIO.

Sub 16:

Campeòn: WILLIAM KEMMIS LAS ROSAS.

SubCampeòn: VÒLEY MINAS OLIMPIC URUGUAY.

Gracias a todos los equipos por el esfuerzo, el compromiso y la pasiòn por este deporte.

¡ Felicitaciones por el gran torneo y por ser parte de esta hermosa ediciòn !.

Copa de Bronce: Torneo Abierto Internacional Ediciòn 14.

¡ Felicitaciones a los campeones y Subcampeones de cada categorìa !.

Sub 12:

Campeòn: ASEBA SAN LUIS.

SubCampeòn: COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE.

Sub 13:

Campeòn: ASEBA SAN LUIS.

SubCampeòn: ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ.

Sub 16:

Campeòn: MUNICIPALIDAD DE LUJÀN.

SubCampeòn: VÒLEY MINAS OLÌMPIC DE URUGUAY.

Gracias a todos los equipos por el compromiso, el esfuerzo y la pasiòn por el vòley.

¡ Felicitaciones por cada logro y por ser parte de esta gran ediciòn del Torneo Internacional !.