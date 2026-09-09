Vòley Formativo de Argentino:
Un Fin de semana de mucho crecimiento.
Nuestras jugadoras tuvieron un intenso fin de semana de competencia, participando en distintos abiertos y sumando experiencias que son fundamentales para su desarrollo deportivo.
Abierto William Kemmis Las Rosas
Argentino participò con dos equipos, integrados por jugadoras de las categorìas Sub 14 y Sub 16.
Equipo A:
Zona Clasificatoria Sàbado:
ARGENTINO 2-0 CECI
ARGENTINO 0-2 TREBOLENSE
ARGENTINO 2-0 SAN GENARO
ARGENTINO 2-1 UNIÒN ALVAREZ B
Copa de Oro: Domingo
ARGENTINO 2 TREBOLENSE 0
ARGENTINO 0 CITTA 2
Sub 16 B:
Sàbado:
ARGENTINO 0 WILLIAM KEMMIS 2
ARGENTINO 2 WILLIAM KEMMIS B 1
ARGENTINO 0 UNIÒN ALVAREZ A 2
Domingo:
ARGENTINO 0 UNIÒN ALVAREZ A 2
ARGENTINO 0 CITTA B 2
Abierto de Progreso de Noetinger.
Tambièn nuestras jugadoras Sub 14 participaron del Abierto organizado por Progreso de Noetinger, donde tuvieron una destacada actuaciòn y lograron quedarse con el Primer Puesto de la Copa de Plata.
Resultados:
ARGENTINO 0 COLAZO 2
ARGENTINO 0 ALMAFUERTE B 2
ARGENTINO 0 SPORTIVO DE RÌO CUARTO 2
ARGENTINO 2 ADEO 0
ARGENTINO 2 UNIÒN A 0
ARGENTINO 2 PROGRESO 0
Màs allà de los resultados, cada Partido representa una oportunidad para aprender, competir, ganar experiencia y seguir creciendo.
Felicitaciones a todas nuestras jugadoras y al cuerpo tècnico por el compromiso y el trabajo de cada dìa.
Seguimos creciendo. Seguimos aprendiendo.
Seguimos siendo Argentino.