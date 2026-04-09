Durante la tarde del miércoles, aproximadamente a las 16:30 horas, los bomberos de la zona fueron convocados por un incendio de gran magnitud que estaba ocurriendo en una fábrica ubicada en calle Italia al 1450, a metros de la Ruta Provincial 3.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, en el predio, en el cual antes funcionaba una ferretería reconocida en la región, y actualmente pertenece a una empresa oriunda de Etruria, comenzó a prenderse fuego un sector que tenía gran cantidad de productos inflamables.

Al llegar las 3 dotaciones, tanto de Laborde como de Monte Maíz que trabajaron en conjunto, las llamas ya habían tomado gran parte del lugar, por ello realizaron las tareas de extinción del incendio y luego las de enfriamiento.

Aún se desconocen las causas del hecho, pero si estiman que las pérdidas sumarían una gran cantidad de dinero.

Horas más tarde, pasadas las 22, el equipo de rescate pudo extinguir las llamas.

No hubo heridos.