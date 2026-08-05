En diálogo con el equipo de Red Panorama, el jefe de Bomberos de Villa María, Gustavo Nicola, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido ayer.

Durante la mañana del lunes, aproximadamente a las 8:45 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un accidente en la Ruta Provincial 2, a 5 kilómetros de Ana Zumarán, entre esta localidad y Villa María.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, dos automóviles, un Chevrolet Onix y un Fiat Cronos, sufrieron un choque frontal. A pesar de desconocerse las razones, una de las principales hipótesis que se manejan se relaciona a las condiciones climáticas que había en ese momento, ya que, según lo comentado por Nicola, había gran presencia de neblina en el momento del siniestro.

Al llegar el equipo de rescate, ambos ocupantes de los vehículos se encontraban fuera de ellos, con algunos politraumatismos. Fueron trasladados al Hospital Regional Pasteur, donde quedaron bajo observación.

Tras ser consultado sobre una primera información que circulaba por un supuesto cordón sanitario que realizaron los bomberos, el cual se utiliza cuando la ambulancia debe llegar con extrema urgencia al nosocomio, Gustavo negó la situación, y aclaró que se trató de un trabajo en conjunto que realizan generalmente con personal policial.

Extraoficialmente se pudo conocer la información de que uno de los damnificados sería el cura que da la misa en Noetinger, el Padre Pedro Chiesa. Horas después circularon diversos trascendidos que daban a conocer el dato de que el párroco quedó internado en la Clínica de La Cañada de Villa María por 24 horas.

Aún se desconocen las causas del hecho.