Durante la madrugada del sábado, aproximadamente a la 1:40 horas, personal policial de Monte Buey recibió un llamado de emergencia por un accidente ocurrido en la Ruta Provincial 6, a la altura del kilómetro 213, en cercanías de la comuna de Saladillo.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un Fiat Punto en el que viajaban un hombre y una mujer, ambos de 23 años, colisionaron con un caballo que estaba sobre la calzada. Como consecuencia del impacto, el equino murió en el acto.

Los damnificados, por otro lado, no sufrieron lesiones de gravedad, por lo que recibieron la asistencia primaria al momento del siniestro.

Horas más tarde, los uniformados pudieron detectar que el animal pertenecía a un hombre de 35 años, oriundo de Monte Buey, el cual fue citado y fichado por infracción a la Ley Provincial 10.326.

Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer la información que los dos accidentados serían Juan Cruz Artaza y Naomí Aguilera, oriundos de Marcos Juárez.