Durante la mañana del domingo, cerca de las 7 horas, el cuerpo bomberil de San Jerónimo Sud fue convocado por un accidente vial ocurrido sobre la Ruta 9, a la altura del kilómetro 344, entre esa localidad y Carcarañá.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil en el que se trasladaban 5 personas, todos mayores de edad y oriundos de Roldán, sufrió un despiste y terminó volcando a un lado de la carpeta asfáltica.

Al llegar los bomberos todos los damnificados estaban fuera del habitáculo, por lo que realizaron las asistencias primarias, luego las trasladaron al centro de salud más cercano para los chequeos correspondientes.

Se desconocen las causas del hecho.