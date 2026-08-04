Durante la madrugada del domingo, los vecinos de la región quedaron compungidos ante la trágica noticia que se dio a conocer sobre un accidente en Ruta Provincial 3, a la altura del kilómetro 295, en jurisdicción de Canals.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un hombre de 49 años que viajaba en su camioneta Chevrolet S-10, sufrió un despiste y terminó volcando, quedando con las ruedas hacia arriba sobre la calzada del camino.

Al llegar personal policial y el servicio de emergencias, quienes fueron alertados por un llamado, asistieron al damnificado y lo trasladaron al hospital de Canals, donde minutos después, debido a la gravedad de las lesiones, se constató su fallecimiento.

En el automóvil viajaba solamente la víctima fatal. Aún se desconocen las causas del hecho.