En diálogo con el equipo de Red Panorama, el secretario de Gestión Territorial, Agustín González, habló sobre la necesidad de mejorar el acceso de la prensa a la información vinculada con hechos delictivos. Tras lo ocurrido en Leones durante el fin de semana, el funcionario mantuvo reuniones con autoridades municipales y policiales y aseguró que buscará trabajar para que la comunicación sea “mucho más abierta” con los medios.

En ese sentido, González sostuvo que la prensa debe conocer aquellos hechos que puedan ser comunicados sin afectar investigaciones en curso. “El periodismo tiene que saber lo que pasa”, afirmó, y remarcó que la información no puede mantenerse “bajo 200 llaves”. Al mismo tiempo, aclaró que existen aspectos específicos que no pueden difundirse cuando intervienen la Fiscalía o la Justicia.

El funcionario también hizo referencia a otros episodios ocurridos anteriormente en Leones que, según señaló, no fueron informados públicamente. Consideró que comunicar estos hechos permite advertir a los vecinos y contribuir a la prevención. “No queremos ser los dueños de la noticia, lo que queremos ser es colaboradores”, expresó González, al explicar el rol que pretende que tengan los medios.

González planteó además que la comunicación debe extenderse a todos los sectores vinculados con la seguridad. En ese marco, destacó el papel de los medios como canal de consulta y comunicación para los vecinos, y señaló que también deben involucrarse los municipios y las guardias locales. Para el funcionario, cuando falla un área, la respuesta debe construirse de manera conjunta.

Por otra parte, el secretario se refirió al funcionamiento de la Policía de Córdoba y aseguró que observa en sus integrantes voluntad de avanzar, aunque consideró necesario brindarles respaldo. “La Policía de Córdoba quiere avanzar, quiere entusiasmarse, pero hay que apoyarla”, sostuvo. También destacó el trabajo de los jefes departamentales y aseguró que, si es necesario, gestionará refuerzos y recursos para acompañarlos.

Finalmente, González remarcó que la lucha contra el delito requiere un trabajo permanente y coordinado. “Esta lucha es los 365 días”, afirmó, al señalar que las fuerzas de seguridad deben mantenerse activas para dificultar el accionar de quienes buscan cometer delitos.

La propuesta apunta a fortalecer el vínculo entre las instituciones y los medios para mejorar la prevención y mantener informada a la comunidad.