Durante la mañana de hoy, diversos comentarios y trascendidos llegaron al equipo de Red Panorama sobre un operativo policial que se estaría realizando en una esquina del Barrio Sur de la ciudad.

Los allanamientos se realizarían en estos momentos por parte de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en un kiosco ubicado en la esquina de las calles Mendoza y Venezuela.

En ese mismo lugar, en mayo de 2025, había ocurrido un accidente con un motociclista, oriundo de Cañada de Gómez, que perdió la vida días después mientras se encontraba internado en el Hospital Abel Ayerza.

La noticia se encuentra en desarrollo.