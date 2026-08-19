Durante la mañana del domingo, aproximadamente a las 7:30 horas, el cuerpo bomberil de Armstrong fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles Fischer y Perón.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta en la que se trasladaban 3 personas colisionó con una Renault Kangoo, que era conducida por un hombre mayor de edad. Como resultado, dos de los tres damnificados del rodado menor terminaron con heridas de gravedad.

Al llegar los bomberos realizaron las asistencias necesarias, y trasladaron a los accidentados al hospital local. Luego, uno de ellos debía ser derivado de urgencia en helicóptero, aparentemente a Rosario, por el carácter de las lesiones.

Lamentablemente, debido a las condiciones climáticas, el operativo debió ser cancelado, por lo que se realizaron otros procedimientos.

Aún se desconocen las causas del hecho.